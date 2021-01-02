В Турции зафиксировали 15 случаев заражения "британским" штаммом коронавируса

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 15 случаев заражения штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании, выявлено в Турции. Об этом 1 января сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа.

"В ходе проведенных исследований был выявлен мутировавший вариант коронавируса у 15 человек, въехавших в нашу страну из Великобритании. Въезды на территорию Турции из этой страны временно приостановлены", - написал глава турецкого Минздрава на своей странице в Twitter.-0-