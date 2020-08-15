В Турции зафиксирован рекордный за 45 дней рост случаев инфицирования коронавирусом

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о 1 256 новых случаях заражения коронавирусом - это самый высокий суточный прирост в стране за последние 45 дней, сообщает ТАСС.

"Мы достигли самого высокого за последние 45 дней числа положительных диагнозов. Численность тяжелых пациентов, которые являются нашим критическим показателем, также растет. Давайте все вместе [приложим усилия], чтобы уменьшить количество новых пациентов, число тяжелобольных, а также смертей", - написал он на своей странице в Twitter.

Глава Минздрава Турции также привел ежедневную статистику по стране.

19 апреля в Турции за сутки было зафиксировано 127 смертей. Это самый высокий показатель с начала распространения коронавируса в стране. Инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта.-0-