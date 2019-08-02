В Турции загорелся пассажирский автобус – погибли не менее пяти человек

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли и 15 пострадали в результате пожара пассажирского автобуса в провинции Балыкесир на северо-западе Турции. Об этом сообщила газета
По ее информации, в момент загорания в автобусе находилось 37 человек. Все пострадавшие были немедленно госпитализированы. Водитель автобуса задержан.
В салоне загорелась кофемашина, и водитель остановился и попросил пассажиров покинуть автобус. Возникла паника, в автобусе началась давка.
По предварительным данным, причиной гибели пяти пассажиров стало отравление токсичными испарениями.-0-
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