В Турции загорелся пассажирский автобус – погибли не менее пяти человек

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли и 15 пострадали в результате пожара пассажирского автобуса в провинции Балыкесир на северо-западе Турции. Об этом сообщила газета Hurriyet .

По ее информации, в момент загорания в автобусе находилось 37 человек. Все пострадавшие были немедленно госпитализированы. Водитель автобуса задержан.

В салоне загорелась кофемашина, и водитель остановился и попросил пассажиров покинуть автобус. Возникла паника, в автобусе началась давка.

По предварительным данным, причиной гибели пяти пассажиров стало отравление токсичными испарениями.-0-