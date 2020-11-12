В Турции запретили курить на улице в связи с резким увеличением числа пациентов с COVID-19

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турция ввела запрет на курение в общественных местах, чтобы замедлить всплеск заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел страны.

В общенациональном обращении Министерство внутренних дел Турции заявило, что запрет на курение направлен на обеспечение соблюдения гражданами правил ношения защитных масок в общественных местах. Поскольку при курении люди снимают или спускают маски, было принято решение с 12 ноября запретить курение на многолюдных улицах, проспектах и площадях, а также на остановках общественного транспорта.

Ранее на этой неделе в некоторых турецких провинциях была введена частичная изоляция пожилых людей, при которой гражданам старше 65 лет запрещено выходить на улицу с 10:00 до 16:00.

По данным Минздрава Турции, в стране более 400 тыс. человек заразились коронавирусом и более 11 тыс. умерли от этого заболевания.-0-