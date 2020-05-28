В Турции значительно ослабят карантин с 1 июня

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране с 1 июня планируется значительно ослабить карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на канал NTV.

"С 1 июня будет полностью снят запрет на передвижение между городами. С этого дня также откроются пляжи и национальные парки. С 1 июня начнут работать рестораны, кафе, бассейны и спа-салоны, они смогут принимать клиентов до 22.00", - сказал президент.

Турецкий лидер отметил, что с первым днем лета в стране снова заработают детские сады. При этом запрет на выход из дома сохранится для граждан старше 65 лет.-0-