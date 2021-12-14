В Туве из-за отравления госпитализированы 74 воспитанника кадетского корпуса

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 14 декабря медики госпитализировали 74 ребенка с признаками пищевого отравления из школы-интерната в Туве, в образовательном учреждении установлен карантин. Об этом пишут на сайте ГУ МЧС России по региону, сообщает ТАСС.

"Снова несчастное событие произошло с нашими детьми. Теперь уже в республиканской школе-интернате "Тувинский кадетский корпус". 74 ребенка оттуда поступили в больницу с признаками отравления. Сейчас за их состоянием следят врачи, 25 детей требуют повышенного внимания медиков", - написал глава республики Владислав Ховалыг на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Как пояснили агентству в пресс-службе, состояние средней тяжести, когда врачи постоянно следят за термометрией и "прокапывают" пациентов.

Сейчас в школе-интернате проводят эпидемиологическое расследование, которое покажет конкретную причину отравления.-0-