В Туве восемь человек погибли в ДТП

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек погибли в ДТП в Туве, в том числе водители столкнувшихся автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в республиканском МВД.

"На 953-м км дороги Р257 "Енисей" произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение двух легковых транспортных средств. На месте ДТП умерли семь человек, еще один участник дорожного движения скончался по дороге в медицинское учреждение. В момент ДТП в обоих транспортных средствах находились по пять человек, предварительно, оба водителя погибли. Еще два человека пострадали", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, водитель одной из машин вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем. Среди погибших и пострадавших детей нет.-0-