В Тверской области из-за непогоды остались без электричества более 18 тыс. человек

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 18 тыс. человек в 1 028 населенных пунктах Тверской области остались без электричества из-за налипания мокрого снега на проводах, сообщает ТАСС со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго Российской Федерации.

"Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 1 028 населенных пунктах Калининского, Бежецкого, Кашинского, Рамешковского, Кимрского, Весьегонского, Сандовского районов - около 18 720 человек. Мощность отключенных потребителей - 11,33 МВт", - говорится в сообщении ситуационно-аналитического центра.

Сейчас аварийно-восстановительными работами в регионе занимается 90 бригад в составе 346 человек и 128 единиц специальной техники.-0-