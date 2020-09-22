В Тверской области упал Су-30

22 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Истребитель Су-30 потерпел аварию в Тверской области РФ, сообщили в пресс-службе российского Западного военного округа (ЗВО).

"22 сентября в Тверской области при плановом учебно-тренировочном полете потерпел аварию самолет Су-30 Западного военного округа. Экипаж благополучно катапультировался, и после приземления летчики вышли на связь", - говорится в сообщении.

По данным округа, в настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования.

Чтобы установить причины аварии, на место ЧП направлена комиссия ЗВО, уточнили в Минобороны РФ.-0-