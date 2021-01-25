В убийстве пяти человек в США подозревается подросток

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25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США полиция арестовала подростка в связи с массовым убийством в Индианаполисе, в результате которого погибли пять человек и не родившийся ребенок. Об этом сообщает New York Post.
По заявлению полиции, шестая жертва - мальчик-подросток - находится в критическом состоянии.
Жертвы трагедии были найдены с огнестрельными ранениями в доме на северо-востоке города в воскресенье утром.
Имя подозреваемого не разглашается по причине его возраста. В полиции полагают, что парень действовал в одиночку и тщательно спланировал убийство. Мотив поступка также не раскрывается.-0-