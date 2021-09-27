В Уфе задержали готовившую теракт группировку неонацистов

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба безопасности России задержала в Уфе пятерых членов неонацистской группировки, которые занимались подготовкой теракта против сотрудников правоохранительных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

По данным ФСБ России, злоумышленники являются жителями Уфы 2001-2003 годов рождения. Сотрудники службы изъяли у них в местах проживания, а также в оборудованном в заброшенном строении тайнике готовое самодельное взрывное устройство, инструкции и компоненты для изготовления взрывных устройств, девять единиц холодного оружия, а также портреты главарей Третьего рейха, Степана Бандеры и различную националистическую атрибутику.

Следственный комитет России возбудил в отношении участников группировки уголовные дела по ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 (приготовление к террористическому акту), 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Подозреваемых заключили под стражу.-0-