В Уганде автобус сорвался со скалы: погибли 19 человек

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 19 человек погибли и шесть получили ранения в результате крушения автобуса в районе Капчорва на востоке Уганды. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство перевернулось и сорвалось со скалы на трассе Капчорва - Мбале.

Пострадавшие доставлены в больницы Капчорва и Мбале. Точную причину крушения автобуса установит следствие.

Согласно статистическим данным, Уганда - одна из стран с самыми высокими показателями смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно в Уганде регистрируется около 20 тыс. ДТП, при этом около 2 тыс. человек погибают.-0-