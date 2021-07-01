В Уганде более 800 человек получили поддельную прививку от коронавируса

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 800 человек в Уганде сделали прививку от коронавируса поддельной вакциной, некоторые из них уже скончались во вторую волну пандемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел мониторинга здравоохранения.

Глава этого подразделения Валлен Намара сообщает, что подозреваемые, в том числе врач, который в настоящее время находится в бегах, обманывали граждан и ряд компаний и вводили поддельные вакцины в период с 15 мая по 17 июня. Властям удалось задержать двух медсестер, которые прививали людей за деньги, и изъять списки привившихся и номеров выданных сертификатов.

По словам главы отдела мониторинга, пострадавшим не стоит беспокоиться за здоровье, так как есть вероятность, что мошенники могли разливать в украденные ампулы обычную воду.

Намара отмечает, что упаковка препаратов не соответствует государственным образцам. Власти также подтвердили, что препарат не относится к числу импортных вакцин.

"Предполагается, что содержание этикеток этой вакцины было откуда-то украдено или изготовлено... но они не проходили через государственные каналы", - сообщает Намара.