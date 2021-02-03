В Уганде в ДТП погибли 32 человека

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупное ДТП произошло в Уганде, по меньшей мере 32 человека погибли, еще пятеро получили ранения, сообщает газета Daily Monitor.

Авария произошла на шоссе Форт-Портал - Касесе. По данным полиции, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль. Затем по цепочке в них въехали еще три автомобиля, следовавших позади.

Отмечается, что на шоссе проводился ремонт, однако дорожные службы не установили предупреждающие знаки.

Полиция расследует инцидент.-0-