В Ухань дополнительно направлено 2,6 тыс. военных медиков

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народно-освободительная армия Китая дополнительно направила 2,6 тыс. военных медиков для борьбы с новым коронавирусом в город Ухань (административный центр провинции Хубэй), где зафиксирована самая мощная в КНР вспышка пневмонии. Первые 1,4 тыс. человек уже прибыли на место, сообщает Центральное телевидение Китая.

Всего за время распространения вируса китайская армия направила в Ухань около 4 тыс. докторов и медсестер. По состоянию на сегодняшний день во всей провинции Хубэй число умерших от коронавируса COVID-19 достигло 1310 человек, всего заболели 48,2 тыс. человек, выздоровел 3441 житель

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в городе Ухане в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах.-0-