В Ухане сняли ограничения на выезд из города

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Китая частично сняли карантин в городе Ухань, в котором произошла вспышка коронавируса. Спустя 11 недель полной изоляции открылся выезд из города, а с городского вокзала утром 8 апреля отправился первый скоростной поезд, сообщает BBC.

Карантин в городе продолжался 76 дней - Ухань был закрыт в целях предотвращения дальнейшего распространения COVID-19. Все это время город был полностью отрезан от внешнего мира. Для жителей действовали строгие правила самоизоляции, передвижения людей строго контролировались.

Даже сейчас, чтобы покинуть город, нужно показать специальный QR-код на телефоне, который показывает состояние здоровья, а также измерить температуру.

Власти Китая 7 апреля сообщили, что впервые с января на материковой части страны за сутки не было зарегистрировано ни одного летального исхода от COVID-19.

Всего в стране, по последним данным, зарегистрировано более 80 тыс. случаев заражения коронавирусом и свыше 3,3 тыс. смертей.-0-