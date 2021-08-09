В Ухани завершилось общегородское тестирование на COVID-19

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Ухань в провинции Хубэй Центрального Китай в течение пяти дней был завершен новый цикл общегородского тестирования на нуклеиновые кислоты, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление местных властей.

Более 11,28 млн жителей города прошли тестирование на нуклеиновые кислоты коронавируса нового типа во время общегородского тестирования, которое началось 3 августа, сообщил заместитель ответственного секретаря городского правительства Уханя Ли Тао на пресс-конференции.

По словам Ли Тао, это означает "практически полный охват" всех жителей Уханя, за исключением детей в возрасте до шести лет и студентов университетов, уехавших на летние каникулы.

Массовое тестирование было начато после того, как 2 августа в городе были зафиксированы новые случаи заражения COVID-19 среди рабочих-мигрантов.

К концу субботы в Ухане было зарегистрировано 37 подтвержденных случаев локального заражения COVID-19 и 41 бессимптомный носитель коронавируса, заразившийся локально во время последней вспышки.

Сильно пострадавший от COVID-19 в начале 2020 года Ухань стал первым в мире городом, который завершил в прошлом году комплексную кампанию по тестированию на нуклеиновые кислоты.

Город не сообщал о каких-либо случаях локального заражения COVID-19 более года.-0-