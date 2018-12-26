В Украине 12 автобусов с пассажирами застряли в снежном плену

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снежные заносы на нескольких участках украинских дорог вызвали пробки, в которых застряли около 800 автомобилей, включая 12 автобусов с пассажирами, сообщает агентство УКРИНФОРМ со ссылкой на заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича.
На месте развернут межведомственный чрезвычайный штаб. "Сейчас есть несколько участков дорог, где образовались заторы, - сказал Александр Фацевич. - Полицейские вытаскивают транспорт из снежных заносов и оказывают помощь людям".
Движение в основном возобновлено на автодорогах государственного и местного значения, однако на двух участках (один - по М-03, второй - Н-08) пока действует ограничение для транспорта, чтобы дать возможность поработать снегоуборочной технике.
По словам Александра Фацевича, помощь в буксировке оказана около 140 транспортных средств.-0-
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