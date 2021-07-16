В Украине 169 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды

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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и сильные порывы ветра привели к сбою электроснабжения в трех областях Украины, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7.00 16 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 169 населенных пунктов в трех областях (Львовская - 79, Закарпатская - 59, Сумская - 31)", - говорится в пресс-релизе.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.-0-