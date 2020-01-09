В Украине 9 января объявлено днем траура в связи с авиакатастрофой в Иране

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский по итогам рабочего совещания постановил объявить 9 января днем траура в связи с крушением украинского лайнера в Иране. Об этом сообщается в заявлении, размещенном на сайте офиса президента.

"В память о погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, самолет МАУ Boeing 737 разбился вблизи иранской столицы 8 января вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. На его борту находились граждане разных стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа.-0-