В Украине более 500 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды

25 февраля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине из-за осложнения погодных условий - сильного порывистого ветра - остаются без электроснабжения 504 населенных пункта в 12 областях страны, сообщает пресс-служба Государственной службы по ЧС Украины.

"По состоянию на утро 25 февраля в Николаевской области остаются обесточенными 147 населенных пунктов, в Одесской - 124, Днепропетровской - 69, Херсонской - 52, Запорожской - 41, Донецкой - 25, Полтавской - 11, Винницкой - 11, Сумской - 8, Кировоградской - 8, Черновицкой - 5 и Луганской - 3", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.-0-