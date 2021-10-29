В Украине более 70 медиков могут сесть в тюрьму из-за подделки ковид-сертификатов

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине открыто 870 уголовных производств в отношении фальшивых ковид-сертификатов. При этом более 70 медработников могут сесть в тюрьму из-за подделки таких документов, сообщает украинское издание "Страна".

Как заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, из 870 уголовных производств по ковид-сертификатам 92% касаются подделки документов. Далее идут мошенничества, несанкционированное вмешательство в электронные и компьютерные сети, служебные подлоги.

По словам Игоря Клименко, более 70 уголовных дел касаются медиков, которые причастны к подделкам документов о вакцинации. Также производства открыты в отношении туроператоров и турагентств, предлагающих целые пакеты, в которые, в частности, входит поддельный ковид-сертификат.

Наказание за подделку таких документов - лишение свободы на срок до пяти лет.-0-