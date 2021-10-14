В Украине более 90% промпредприятий станут убыточными из-за повышения цен на газ

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине в октябре из-за повышения цен на газ убыточными станут 91% компаний, работающих в сфере промышленности. В ноябре их количество может достичь 96%. Об этом говорится в результатах исследования Федерации работодателей Украины (ФРУ), опубликованном на ее сайте.

Федерация работодателей Украины провела опрос, в котором приняли участие 100 компаний-потребителей природного газа, работающих в 20 отраслях промышленности. Согласно опросу, 49% респондентов планируют остановить производство или уменьшить его объемы, если цена газа останется на уровне октября или возрастет. Уже в декабре из-за возникновения кассового разрыва, отсутствия кредитования и необходимости предоплаты за природный газ может остановиться подавляющее большинство опрошенных компаний.

При этом, говорят в ФРУ, при цене газа, которая сложилась в январе-июле этого года, упомянутые предприятия были прибыльными.

Порядка 90% опрошенных предприятий не имеют технологической возможности замены природного газа на другие энергоресурсы и плана действий в случае прекращения его поставок.

97% респондентов говорят, что ключевым фактором защиты потребителей от стремительных ценовых колебаний, обеспечения прогнозируемости себестоимости продукции украинской промышленности и ее конкурентоспособности должна стать практика заключения долгосрочных контрактов на поставку природного газа с фиксированной ценой ресурса, как в странах ЕС.

"Невозможно строить конкурентную экономику, когда цена на газ для украинских предприятий в 4-5 раз выше, чем у их конкурентов. Быстрее кризис достигнет пика в энергоемких отраслях, имеющих наибольшую долю энергоресурсов в себестоимости продукции. Это, в частности, химическая, стекольная, керамическая отрасль, сельхозпереработка", - говорится в сообщении ФРУ.

Уже сейчас украинские товаропроизводители вынуждены реагировать на стремительный рост цены на природный газ. Как следствие, произойдет следующая волна роста цен на конечную продукцию всех украинских производителей во всех отраслях.

"Поэтому рядовые украинцы будут вынуждены рассчитываться за чрезвычайный рост стоимости газа конечной стоимостью продукции украинских производителей продуктов питания (в таких чувствительных позициях, как хлеб, сыр, сахар и т.д.), лекарств и других товаров, что может создать дополнительную социальную напряженность в обществе. И многие потеряют рабочие места из-за закрытия предприятий", - говорится в исследовании ФРУ.

В случае отсутствия неотлагательных шагов со стороны властей Украины по стабилизации ситуации с ценой на природный газ для промышленности следует ожидать сокращения работников на предприятиях, закрытия компаний и снижения поступлений в бюджеты разных уровней, уверены в Федерации работодателей.-0-