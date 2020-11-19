В Украине будут штрафовать за отсутствие маски

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий штрафы за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты, в частности, масок или респираторов, закрывающих нос и рот. Об этом сообщили УНН в пресс-службе президента Украины.

Уточняется, что штрафами на сумму от 170 до 255 грн ($6-9) будут наказывать тех, кто находится в помещениях или в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, а также носит маски или респираторы неправильно.

В офисе президента Украины отметили, что закон имеет целью предотвращение распространения коронавируса среди граждан страны. Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защите их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусом, что поможет предотвратить перегрузку медицинских учреждений.

В Минздраве Украины на фоне неутешительной статистики по распространению COVID-19 призывают соблюдать социальную дистанцию, носить маску и пользоваться санитайзерами.

В Украине по состоянию на 19 ноября зафиксировано 583 тыс. случаев заражения COVID-19, прирост случаев за сутки - впервые более 13 тыс., абсолютный максимум для страны.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.-0-