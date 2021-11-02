В Украине число умерших от COVID-19 за сутки выросло в два раза - до 700 человек

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине коронавирус за прошлые сутки обнаружили у 19 455 человек, при этом 700 пациентов с COVID-19 скончались. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

Отмечается, что 1 ноября сообщалось о 298 смертях пациентов с коронавирусом. Таким образом, число летальных случаев за день подскочило в 2,3 раза.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 2 955 693 случая коронавируса. Из них 68 727 оказались летальными. 2 454 737 человек выздоровели.

За прошлые сутки 273 307 украинцев сделали прививку от коронавируса. Из них 207 877 человек получили первую дозу вакцины, 65 430 - вторую дозу. За все время в Украине сделали уже 17 968 898 прививок от коронавируса.

Рост заболеваемости и числа госпитализированных сопровождается дефицитом медицинского кислорода - об этом сообщают как заболевшие и их родственники, так и врачи. Между тем украинские власти заявляют, что кислорода в стране хватает.-0-