В Украине число выздоровевших от COVID-19 превысило число новых случаев

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине за минувшие сутки впервые число людей, которые выздоровели от COVID-19, превысило число новых зафиксированных случаев болезни - 427 против 422. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает УНН.

"За прошедшие сутки заболели 422 человека, из них 42 ребенка и 70 медработников. Были госпитализированы 136 человек. За последние сутки зафиксировано 17 летальных случаев. При этом сегодня у нас рекордное количество выздоровевших - 427. Впервые за весь ход коронавируса в Украине количество лиц, которые выздоровели, превысило количество человек, которые заболели", - сказал Максим Степанов.

Он добавил, что среди 16847 больных - 1172 ребенка и 3278 медработников. С момента вспышки в Украине скончались 456 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.-0-