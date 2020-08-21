В Украине число зараженных COVID-19 превысило 100 тыс.

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине по состоянию на 21 августа лабораторно подтвердили 100 643 случая COVID-19, из них за последние сутки - 2 106. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

РБК-Украина информирует, что в стране уже более 51 тыс. выздоровевших, при этом число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 превысило 2,1 тыс.

Первый случай заражения COVID-19 в Украине выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 1 августа вступили в действие новые правила адаптивного карантина: украинские регионы поделены на четыре зоны, в которых в зависимости от эпидемической ситуации действуют разные ограничения. Как сообщалось, 20 августа в Украине количество новых случаев коронавируса впервые с начала эпидемии превысило 2 тыс.-0-