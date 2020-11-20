В Украине число зараженных COVID-19 приблизилось к 600 тыс., за сутки - новый максимум

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине по состоянию на 20 ноября зафиксировано 598 085 случаев COVID-19, прирост за сутки - впервые более 14 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

"14 575 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 ноября 2020 года. В частности, заболели 549 детей и 613 медработников", - сообщил Степанов.

По его словам, за минувшие сутки госпитализированы 1728 человек с COVID-19, скончались 229 больных, выздоровели 7845. За все время в Украине выздоровели 274 324 зараженных, скончались 10 598.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях", - говорится в сообщении главы украинского Минздрава.

Согласно данным ресурса Worldometers, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина находится на 17-м месте по распространению и на 24-м - по количеству смертей от COVID-19.

Ранее Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация в Украине быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве страны разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при стремительном росте количества больных в Украине возможен полный локдаун. На текущем этапе правительство ограничилось карантином выходного дня - с полуночи субботы до полуночи понедельника в стране не работает ничего, кроме общественного транспорта, продуктовых магазинов, заправок, аптек и некоторых других учреждений.

Карантин для противодействия распространению коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.-0-