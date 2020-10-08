В Украине число заразившихся COVID-19 превысило 5 тыс. за сутки

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
8 октября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Число заразившихся коронавирусом в Украине за сутки составило 5397, что является абсолютным антирекордом для страны.
Больше всего новых случаев заражения COVID-19 обнаружили в Харьковской области - 576, Киеве - 422, Одесской - 367 и Днепропетровской областях. За последние сутки в Украине зафиксировано 93 летальных случая, выздоровели 2263 человека.
Число заразившихся коронавирусом в Украине с начала пандемии превысило 244,7 тыс. человек, из них выздоровели более 108 тыс., скончались 4690 человек.-0-