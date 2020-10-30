В Украине число заразившихся COVID-19 превысило за сутки 8 тыс.

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
30 октября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Число заразившихся коронавирусом в Украине за сутки составило 8312, что является абсолютным антирекордом для страны.
Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Киеве - 741, в Харьковской области - 659, в Хмельницкой - 521, Одесской - 493 и Донецкой - 466. За последние сутки в стране зафиксировали 173 летальных случая, выздоровели 3394 человека.
Всего в Украине по состоянию на 30 октября лабораторно подтверждено 378 729 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в стране умер 7041 человек, выздоровели 155 026. Болеют в настоящее время 216 662 человека.-0-