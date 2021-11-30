В Украине долги по зарплате с начала года выросли на 53,4%

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 ноября 2021 года составила более 4 млрд гривен (примерно $147 млн). Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 ноября составила более 4 007,4 млн гривен, что на 0,1% больше, чем на 1 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

При этом с начала года долги по зарплате выросли на 53,4% - на 1,395 млрд гривен (более $51,2 млн).

По данным статистического ведомства, на начало ноября этого года более трех четвертей задолженности приходилось на промышленность (76,5%). При этом более половины общей суммы долга сосредоточено в Донецкой (25,1%), Харьковской (13,2%), Днепропетровской (11,9%) областях и Киеве (13,6%).

Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 1 ноября 2021 года составила 158,5 млн гривен (более $5,8 млн).

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2021 года составила 14 045 гривен ($516). Это на 194 гривны меньше по сравнению с сентябрем (14 239 гривен).-0-