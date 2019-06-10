В Украине два города переведены на резервное водоснабжение из-за попадания химикатов в реку

10 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Два украинских города - Умань и Белая Церковь - переведены на резервное водоснабжение из-за загрязнения химикатами близлежащей реки Рось, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, подача воды в Умань и Белую Церковь приостановлена, поэтому водоснабжение населенных пунктов ведется только из резервных источников. Отмечается, что воды в резервуарах хватит для обеспечения Умани на трое суток, при этом Белая Церковь располагает лишь суточным запасом.

В настоящее время проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось. Населению рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выпаивания скота в акватории реки.

Ситуацию контролируют местные органы исполнительной власти и ГСЧС Украины.

Причиной загрязнения реки Рось стала авария, в результате которой перевернулся микроавтобус, перевозивший химикаты. ДТП произошло 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области. Грузовой микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter съехал в пруд, перевернулся и загорелся. Огнем были повреждены канистры с пестицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, химикаты (около 800 л) попали в пруд с последующей утечкой в реку Рось.

Представителями Госпродпотребслужбы, Государственной экологической инспекции и Регионального офиса водных ресурсов реки Рось отобраны пробы воды из пруда и реки на территории Винницкой и Киевской областей. Результаты химико-биологического анализа на содержание химических веществ в воде станут известны 10 июня.

По факту загрязнения водоема в Винницкой области начато уголовное дело.-0-