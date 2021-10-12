В Украине две области объявили ЧС из-за отсутствия поставок газа

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закарпатская и Полтавская области Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия поставок газа бюджетным учреждениям, сообщает РБК-Украина.

Как заявил глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) определила положение с поставками газа в бюджетные и коммунальные учреждения чрезвычайной ситуацией.

Комиссия ТЭБ и ЧС в Закарпатской области также приняла решение считать чрезвычайной ситуацию, сложившуюся области в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021/2022 годов. Ее классифицировали как "чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня".

По данным комиссии ТЭБ и ЧС, украинские поставщики, которые до роста цен выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива бюджетным учреждениям, отказываются это делать. Ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений на период отопительного сезона составляет около 25 млн куб.м.

В комиссии также напомнили, что в конце сентября правительство Украины, НАК "Нафтогаз Украины", офис президента Владимира Зеленского подписали меморандум, согласно которому цена на газ для бюджетных учреждений составила 16,39 гривен за куб.м. "Однако меморандум не предусматривает стабильной цены для бюджетных учреждений и организаций как отдельных юридических лиц, которые используют природный газ для отопления и горячего водоснабжения. А поскольку почти все учреждения области имеют автономные котельные, они закупают топливо напрямую у поставщиков по индивидуальным договорам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске без отопления из-за высоких цен на газ остались больницы, школы и даже детские сады. По словам мэра города Руслана Марцинкива, в начале года была договоренность о ценах на газ по 7-8 гривен за куб.м, а сейчас цена достигает 30 гривен. В городском бюджете нет средств для оплаты за отопление.-0-