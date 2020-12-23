В Украине горняки урановых шахт третьи сутки перекрывают трассы

23 декабря, Киев /БЕЛТА-УКРИНФОРМ/. В Кировоградской области Украины работники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината третьи сутки подряд продолжают блокировать четыре автодороги, требуя погашения задолженности по зарплате и возобновления работы предприятий.

"Работники уранодобывающих шахт Кировоградщины истощены физически и психологически, но готовы продолжать акцию протеста. Будут перекрывать трассы, пока центральные власти не выполнят два требования протестующих: рассчитаются с долгами по заработной плате, возобновят работу ГП "ВостГОК", от которого зависит благосостояние 5 тыс. семей работников и моногородов, где расположены шахты ГП", - сообщил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, по состоянию на 8.45 (по местному времени) работники госпредприятия "ВостГОК" блокируют движение транспорта в направлениях Кропивницкий - Киев, Кропивницкий - Николаев, Кропивницкий - Кривой Рог, Кропивницкий - Александрия. Продолжается протест возле пгт Смолино.

Местные жители приносят протестующим еду и теплые вещи.

21 декабря возобновились протесты работников урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината. Горняки "ВостГОК" перекрывают дороги национального значения, протестуя против приостановления работы урановых шахт и невыплаты зарплат. Акция объявлена бессрочной, до выполнения требований горняков. Аналогичная акция протеста состоялась 16 декабря. После нее долги перед шахтерами были частично погашены. 9 декабря прошла акция протеста трудового коллектива ГП "Восток ГОК" в Киеве.

Шахты "Смолинская", "Ингульская" и "Новоконстантиновская" с 7 декабря вывели в простой. В профсоюзе заявили, что приостановка работы шахт приведет к банкротству предприятия в начале 2021 года, а также к экологической катастрофе в регионе.-0-