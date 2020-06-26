В Украине готовят больницы к второй волне COVID-19

26 июня, Киев /БЕЛТА - Укринформ/. В Украине из-за роста числа новых случаев COVID-19 начинают развертывание больниц второй волны для приема заболевших коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Начинаем разворачивать больницы второй волны для приема заболевших коронавирусом. Сегодня зафиксирован очередной антирекорд - почти тысяча новых случаев. Загруженность больниц значительно увеличилась. Это значит, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости", - отметил премьер.

Он добавил: по мнению украинских медиков и эпидемиологов, главная причина роста заболеваемости коронавирусом в том, что люди перестали соблюдать ограничения, а местная власть не решается эти ограничения усиливать. Премьер призвал граждан Украины придерживаться установленных ограничительных мер. "Если мы хотим уберечь экономику и не закрывать страну на жесткий карантин, единственный путь - вместе придерживаться ограничений, предложенных в адаптивной модели. Это маски, дезинфекция и социальная дистанция. Прошу всех быть честными и с ответственностью относиться к простым правилам", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

В Украине по состоянию на 25 июня лабораторно подтверждены 40008 случаев COVID-19, за сутки зарегистрированы 994 новых случая.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин для противодействия распространению инфекции COVID-19. Были закрыты объекты торговли, продолжали обслуживание только продуктовые магазины, аптеки, автозаправки и банки. Была остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 11 мая по 31 июля в Украине действует адаптивный карантин: ограничительные меры постепенно смягчают в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.-0-