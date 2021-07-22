22 июля, Украина /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине из-за ливней подтоплены дома, есть погибшие.

"На территории Украины в результате порывистого (местами шквального) ветра, интенсивного дождя и падения деревьев погибли 2 человека, 7 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Подтоплено 38 частных жилых домов и дворов, эвакуированы 18 человек", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Кроме того, в Донецкой области в результате падения деревьев 1 человек погиб и 7 госпитализированы. В Луганской области в результате падения конструкций крыши погиб 1 человек.

Кроме того, в ночь на 22 июля в результате интенсивных осадков в виде дождя (около 31 мм, что составляет 80% от месячной нормы) в Суворовском, Малиновском и Киевском районах г.Одессы произошло подтопление 38 частных жилых домов и приусадебных участков. Жертв и пострадавших нет. 18 человек эвакуированы. За сутки было повреждено около 100 кровель и повалено около 90 деревьев.

Метеорологическая служба предупреждает, что в четверг дожди накроют центральные, восточные, западные и южные области Украины.-0-