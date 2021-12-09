В Украине из-за непогоды 148 населенных пунктов остались без электричества

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине обесточены из-за непогоды 148 населенных пунктов в 5 областях, сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточены 148 населенных пунктов в 5 областях (Киевская - 64, Черниговская - 47, Житомирская - 15, Винницкая - 18 и Донецкая - 4)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.-0-