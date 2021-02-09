В Украине из-за непогоды без электричества остались 273 населенных пункта

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/ В Украине из-за сильных порывов ветра и налипания мокрого снега обесточены 273 населенных пункта. Об этом сообщает РБК-Украина.

В результате осложнения погодных условий населенные пункты были обесточены в 12 областях. Там сработали системы защиты линий электропередачи. В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По прогнозу синоптиков, сегодня снег будет идти в центре, на севере и востоке Украины, а также в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой областях. Днем температура воздуха в стране будет колебаться от минус 4 до плюс 11 градусов, однако ночью ударят морозы.

На сегодняшний день в Украине развернуто почти 5 тыс. пунктов обогрева в регионах, в Киеве работают более 30 таких пунктов.

Кроме того, в АО "Укрзализныця" призвали украинцев выбирать поезда в качестве транспорта для путешествий на этой неделе. Там сообщили, что несмотря на непогоду, ни один рейс пассажирского поезда не отменен и не перенесен.-0-

Фото РБК-Украина