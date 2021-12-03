В Украине из-за непогоды без электричества остались 90 населенных пунктов

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине без электричества остались 90 населенных пунктов в двух областях из-за мокрого снега, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (мокрый снег) и из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 90 населенных пунктов в двух областях: во Львовской - 86, Закарпатской - 4", - говорится в пресс-релизе ведомства.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.-0-