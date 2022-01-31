В Украине из-за непогоды без электричества остались более 300 населенных пунктов

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине из-за сильного ветра были обесточены 317 населенных пунктов в шести областях, сообщает Укринформ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям страны.

"По состоянию на утро 31 января в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 317 населенных пунктов в шести областях", - говорится в сообщении.

Без электроснабжения продолжают оставаться 123 населенных пункта во Львовской области, 56 - в Тернопольской, 54 - в Ривненской, 38 - в Хмельницкой, 32 - в Волынской и 14 - в Закарпатской.

К возобновлению подачи электроэнергии привлечены бригады облэнерго.

По данным синоптиков, сегодня по всей территории Украины будет идти мокрый снег, который местами будет сопровождаться штормовым ветром. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Кроме того, в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сохранится значительная лавинная опасность, пишет РБК-Украина.-0-