В Украине из-за непогоды без электричества остались около 180 населенных пунктов

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 180 населенных пунктов в девяти областях Украины оказались обесточенными из-за сильных ливней, которые обрушились на регион в ночь на 15 июня, сообщает УНН.

"В результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Сумская - 93, Киевская - 28, Черниговская - 21, Луганская - 19, Донецкая - 5, Тернопольская - 5, Черновицкая - 3, Кировоградская - 2 и Запорожская - 2", - сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.-0-