В Украине из-за непогоды без света остались более 350 населенных пунктов

29 января, Киев/ БЕЛТА-УКРИНФОРМ/. На территории Украины из-за осложнения погодных условий обесточены 358 населенных пунктов в 7 областях. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Ранее сообщалось, что с 27 января в Украине существенно ухудшились погодные условия. В ряде регионов объявили красный уровень опасности. 28 января сильный мокрый снег, налипание снега и сильный гололед были зафиксированы на дорогах почти во всех южных, центральных и северных областях страны.
В некоторых областях Украины введены временные ограничения для движения крупногабаритного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения. По прогнозу Укргидрометеоцентра, 29 января в Украине осадки в виде снега ожидаются в большинстве областей, на дорогах гололедица.-0-