В Украине из-за непогоды обесточено более 100 населенных пунктов

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине из-за сильного дождя и порывистого ветра без света остались более 100 населенных пунктов в Сумской, Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях, сообщает УНН.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, на территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка. Всего из-за наводнений здесь погибли 3 человека. В 70 населенных пунктах остаются подтопленными 550 домов, разрушено 150,5 км и повреждено 582 км автодорог. В регионе эвакуированы более 2,5 тыс. человек, в пострадавшие районы организована доставка продуктов питания и питьевой воды.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, подсчитать точную сумму убытков из-за наводнений планируется в течение следующих нескольких недель, когда спадет вода и будут видны все последствия разрушений. Ранее премьер заявил, что ситуация с паводками в Западной Украине критическая, затопление превосходит масштаб 2008 года.-0-