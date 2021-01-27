В Украине из-за непогоды обесточены 117 населенных пунктов

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пяти областях Украины из-за ухудшения погодных условий обесточены 117 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7.00 27 января из-за осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 117 населенных пунктов в пяти областях (в Житомирской - 79, Киевской - 13, Одесской - 13, Черниговской - 11, Запорожской -1)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.-0-