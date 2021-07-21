В Украине из-за непогоды обесточены более 800 населенных пунктов

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украину накрыли ливни и грозы, обесточены 838 населенных пунктов в 13 областях, сообщает УНН.
Отключения электроэнергии зафиксированы в Полтавской (194 населенных пункта), Кировоградской (158), Черкасской (157), Киевской (121), Днепропетровской (38), Хмельницкой (37), Одесской (32), Сумской (28), Николаевской (24), Черниговской (19), Черновицкой (15), Винницкой (14) и Запорожской (1) областях.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Синоптики прогнозируют, что 21 июля в Украине пройдут сильные дожди и грозы, а улицы Киева снова может затопить водой. При ливнях возможны усиление ветра и град.
Ранее сообщалось, что в Киеве 21 июля за полчаса выпала почти недельная норма осадков. Непогода спровоцировала коллапс на улицах города. Из-за подтопления были закрыты две станции метро.-0-