В Украине из-за отсутствия топлива не работают 23 блока ТЭС и ТЭЦ

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один корпус и 23 блока украинских ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт не работают из-за отсутствия топлива, сообщает Укринформ со ссылкой на компанию "Укрэнерго".

"По заявкам производителей, из-за отсутствия топлива не могут работать 23 блока и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт (на утро 28 декабря не работали 16 блоков ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,15 ГВт)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запасы угля на складах ТЭС на 4 января 2022 года составляли 503,3 тыс. т, в том числе газового - 450,4 тыс. т и антрацитового - 52,8 тыс. т. По состоянию на 28 декабря 2021 года на складах ТЭС было 567,5 тыс. т угля. Таким образом, за это время запасы угля на складах тепловых электростанций сократились на 11,3%.

За 28 декабря 2021 года - 3 января 2022 года ТЭС произвели 113,8 млн кВт-часов электроэнергии, что на 8% меньше по сравнению с предыдущей неделей. В будни среднесуточное производство ТЭС составило 139,3 млн кВт-час, а в выходные - 79,8 млн кВт-час.

В конце декабря 2021 года стало известно, что аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины будет контролировать процесс закупки угля для теплоэлектростанций.-0-