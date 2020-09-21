В Украине к ослаблению карантина не готовы 22 области и Киев

21 сентября, Киев /БЕЛТА-УКРИНФОРМ/. К ослаблению карантина в Украине не готовы 22 области и Киев. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в Киеве заболеваемость COVID-19 за 14 дней составила 151,2 на 100 тыс. человек. Также не готовы к смягчению карантина Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Регионом со значительным распространением COVID-19 считается тот, в котором есть хотя бы один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50% в течение пяти дней; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости.

В Украине за минувшие сутки, 20 сентября, зафиксировано 2675 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине с начала пандемии коронавирус подтвержден у 178 353 человек.-0-