В Украине коронавирусом заразились 897 человек

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 22:00 2 апреля в Украине зафиксировано 897 подтвержденных случаев заражения COVID-19, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев Covid-19", - говорится в сообщении ведомства.

Всего в Украине по данным Минздрава зарегистрировано 22 летальных исхода из-за болезней, вызванных коронавирусом. Выздоровели 19 человек.-0-