В Украине легализуют казино

8 августа, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Владимир Зеленский намерен легализовать азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах. Об этом он заявил на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле.

"Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных отелях, которая будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря. Здесь также мы хотим развиваться вместе с турецким бизнесом", - сказал украинский лидер.

Президент подчеркнул, что желает видеть в представителях турецкого бизнеса не конкурентов, а партнеров. "Давайте вместе развивать туристический бренд Черного моря в мире", - призвал он присутствующих.

Игорный бизнес запрещен в Украине с 2009 года. В 2011 году депутаты ввели табу еще и на онлайн-казино, независимо от того, в какой стране находится игровой сервер. Методы контроля за такими сайтами оказались неэффективными. Азартные игры из украинского интернета никуда не исчезли, но перестали облагаться налогами и приносить доход в бюджет государства.-0-