В Украине мужчина из охотничьего ружья застрелил семь человек

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Попельнянском районе Житомирской области Украины арендатор озера во время конфликта смертельно ранил семь человек из охотничьего ружья, сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают следственно-оперативные группы. Стрелка задержали, охотничье ружье изъяли.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.-0-